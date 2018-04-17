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Схема внешнего электроснабжения «Екатеринбург Арены» выдержала проверку
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Схема внешнего электроснабжения «Екатеринбург Арены» выдержала проверку 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В день официального открытия «Екатеринбург Арены» 15 апреля 2018 года электрооборудование стадиона функционировало в штатном режиме, без отключений. Итоги работы схемы электроснабжения были озвучены на заседании Регионального оперативного штаба по энергетике Свердловской области в АО «ЕЭСК» (дочернее общество МРСК Урала.
14-15 апреля на «Екатеринбург Арене» работала специальная комиссия из представителей Министерства энергетики РФ, ЕЭСК и сотрудников стадиона. Проверяющие не нашли замечаний к схеме внешнего электроснабжения стадиона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО «МРСК Урала».
Участники Регионального оперативного штаба обсудили дальнейшее взаимодействие энергетиков и лиц, ответственных за эксплуатацию инженерных систем спортобъекта. Также они договорились о проведении еще одной тренировки с комплексным тестированием систем электроснабжения «Екатеринбург Арены».
13 апреля специалисты ЕЭСК и филиал МРСК Урала — «Свердловэнерго» совместно с ответственными за электрохозяйство арены отработали действия при полном и частичном отключении внешнего электроснабжения объекта. Несколько реальных ситуаций смоделировали накануне официального открытия «Екатеринбург Арена», чтобы лишний раз убедиться в готовности к разрешению нештатных ситуаций во время тренировочных матчей и Чемпионата мира по футболу 2018.
Ранее сети внешнего и внутреннего электроснабжения объектов мундиаля проверили представители Минэнерго РФ, АО «Техническая инспекция ЕЭС», ПАО «Россети» и Ростехнадзора.
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