Схема внешнего электроснабжения «Екатеринбург Арены» выдержала проверку

В день официального открытия «Екатеринбург Арены» 15 апреля 2018 года электрооборудование стадиона функционировало в штатном режиме, без отключений. Итоги работы схемы электроснабжения были озвучены на заседании Регионального оперативного штаба по энергетике Свердловской области в АО «ЕЭСК» ( дочернее общество МРСК Урала

14-15 апреля на «Екатеринбург Арене» работала специальная комиссия из представителей Министерства энергетики РФ , ЕЭСК и сотрудников стадиона. Проверяющие не нашли замечаний к схеме внешнего электроснабжения стадиона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО «МРСК Урала».

Участники Регионального оперативного штаба обсудили дальнейшее взаимодействие энергетиков и лиц, ответственных за эксплуатацию инженерных систем спортобъекта. Также они договорились о проведении еще одной тренировки с комплексным тестированием систем электроснабжения «Екатеринбург Арены».

13 апреля специалисты ЕЭСК и филиал МРСК Урала — «Свердловэнерго» совместно с ответственными за электрохозяйство арены отработали действия при полном и частичном отключении внешнего электроснабжения объекта. Несколько реальных ситуаций смоделировали накануне официального открытия «Екатеринбург Арена», чтобы лишний раз убедиться в готовности к разрешению нештатных ситуаций во время тренировочных матчей и Чемпионата мира по футболу 2018.