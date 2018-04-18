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Мейтин: осмотр при входе на стадионы ЧМ-2018 не будет затруднительным для зрителей
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Мейтин: осмотр при входе на стадионы ЧМ-2018 не будет затруднительным для зрителей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Процедура осмотра болельщиков при входе на стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года не будет затруднительной для зрителей. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.
"Осмотр болельщиков будет производиться на внешнем периметре стадиона с применением досмотровой техники в специально оборудованных павильонах, далее при входе в чашу стадиона предусмотрен билетный контроль. Такая система позволит исключить пронос запрещенных предметов и не будет затруднительной для зрителей. С подобным осмотром мы все сталкиваемся при воздушных перевозках", — сказал Мейтин.
"Вчера в ряде СМИ со ссылкой на меня появилась недостоверная информация о том, как будет проходить осмотр зрителей на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года. Упоминалась трехступенчатая система осмотра в разных частях стадиона. Это не так", — добавил Мейтин.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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