На ЧМ-2018 будет организована трехступенчатая система досмотра при входе на стадион

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Трехступенчатая система досмотра будет организованна во время чемпионата мира по футболу при входе на стадион. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

"Во время чемпионата мира при входе на стадион будет организована трехступенчатая система досмотра, — сказал Мейтин. — Вопрос безопасности имеет огромное значение. Первым этапом станет вход на территорию стадиона, в так называемую чистую зону, вторым этапом будет досмотр при входе на сам стадион и последним этапом станет досмотр при входе в чашу стадиона. Проводится огромная работа в плане безопасности и поверьте, что пройти на стадион даже с небольшой вещью, которая запрещена, будет невозможно".

"Также оргкомитет и службы безопасности ведут определенную работу со странами — участницами чемпионата мира. Все футбольные федерации присылают в Россию определенные списки болельщиков, которые были объявлены хулиганами в своей стране. На основании этих списков будут формироваться так называемые бан-листы и с большой долей вероятности в получении паспорта болельщика им будет отказано", — добавил Мейтин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.