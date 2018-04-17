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На ЧМ-2018 будет организована трехступенчатая система досмотра при входе на стадион
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На ЧМ-2018 будет организована трехступенчатая система досмотра при входе на стадион 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Трехступенчатая система досмотра будет организованна во время чемпионата мира по футболу при входе на стадион. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.
"Во время чемпионата мира при входе на стадион будет организована трехступенчатая система досмотра, — сказал Мейтин. — Вопрос безопасности имеет огромное значение. Первым этапом станет вход на территорию стадиона, в так называемую чистую зону, вторым этапом будет досмотр при входе на сам стадион и последним этапом станет досмотр при входе в чашу стадиона. Проводится огромная работа в плане безопасности и поверьте, что пройти на стадион даже с небольшой вещью, которая запрещена, будет невозможно".
"Также оргкомитет и службы безопасности ведут определенную работу со странами — участницами чемпионата мира. Все футбольные федерации присылают в Россию определенные списки болельщиков, которые были объявлены хулиганами в своей стране. На основании этих списков будут формироваться так называемые бан-листы и с большой долей вероятности в получении паспорта болельщика им будет отказано", — добавил Мейтин.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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