На стадионах ЧМ-2018 будет организована трехступенчатая система досмотра

Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин заявил о том, что во время чемпионата мира — 2018 при входе на стадион. Слова Мейтина приводит ТАСС

"Во время чемпионата мира при входе на стадион будет организована трехступенчатая система досмотра. Вопрос безопасности имеет огромное значение.

Первым этапом станет вход на территорию стадиона, в так называемую чистую зону, вторым этапом будет досмотр при входе на сам стадион и последним этапом станет досмотр при входе в чашу стадиона.

Проводится огромная работа в плане безопасности и поверьте, что пройти на стадион даже с небольшой вещью, которая запрещена, будет невозможно", — сказал Мейтин.

Кроме того, Мейтин рассказала о том, как организована работа с фанатами из других стран.

"Также оргкомитет и службы безопасности ведут определенную работу со странами — участницами чемпионата мира. Все футбольные федерации присылают в Россию определенные списки болельщиков, которые были объявлены хулиганами в своей стране.

На основании этих списков будут формироваться так называемые бан-листы и с большой долей вероятности в получении паспорта болельщика им будет отказано", — добавил Мейтин.

Ранее Мейтин сравнил уровень расизма в России и Англии.