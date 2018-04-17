Украинские футболистки подрались на поле после окончания матча

На Украине футбольный матч 12‐го тура чемпионата среди женских команд закончился дракой. Игроки клубов «Пантер» и «Еднисть» утроили массовую драку прямо на поле. Кадры потасовки попали в Сеть. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Встреча завершилась с результатом 1:1. После финального свистка девушки начали драться. Позже к ним присоседились футболистки со скамейки запасных.

Разнимать спортсменок пришлось сотрудникам полиции.