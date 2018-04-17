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Украинские футболистки подрались на поле после окончания матча
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Украинские футболистки подрались на поле после окончания матча 

360tv.ru 51 минуту назад
На Украине футбольный матч 12‐го тура чемпионата среди женских команд закончился дракой. Игроки клубов «Пантер» и «Еднисть» утроили массовую драку прямо на поле. Кадры потасовки попали в Сеть. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Встреча завершилась с результатом 1:1. После финального свистка девушки начали драться. Позже к ним присоседились футболистки со скамейки запасных.
Разнимать спортсменок пришлось сотрудникам полиции.
FIFA (Международная федерация футбола) начала расследование из‐за расистских выкриков на товарищеском матче между сборными России и Франции в Санкт‐Петербурге. Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что в МВД направлен запрос с целью идентификации всех причастных.
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