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Hyundai собирает мировое футбольное наследие в рамках ЧМ-2018
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Hyundai собирает мировое футбольное наследие в рамках ЧМ-2018 

Sostav.ru 48 минут назад
Фото: Sostav.ru
Являясь коммерческим партнером ЧМ-2018 FIFA, бренд Hyundai активно выпускает новые рекламные кампании, приуроченные к мундиалю, до старта которого осталось всего 58 дней.
Ранее бренд представил лимитированную «Чемпионскую серию» своих автомобилей, а теперь запускает масштабную промокампанию по сбору уникальных предметов наследия Чемпионатов мира.
Крупнейшее футбольное событие пройдет в России уже через пару месяцев. Футболисты, болельщики, организаторы турнира — все причастные подходят к мундиалю со своей историей и со своим накопленным багажом впечатлений, ассоциаций и стремлений. Для каждого Чемпионат мира открывается по-своему, и в этом его прелесть.
В рамках новой промоакции World Football Heritage Hyundai предлагает всем желающим рассказать о своем предмете наследия Чемпионата мира. Участникам необходимо поделиться фотографией или видеороликом предмета наследия в социальных сетях, отразив также футбольную культуру своей страны.
Hyundai и FIFA проверят информацию о каждом предмете и выберут 32 лучших — по одному из каждой страны-участницы Чемпионата. Отобранные предметы наследия станут экспонатами выставки в Hyundai Motor Studio в Москве во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также частью памятной коллекции FIFA. Хозяева лучших предметов наследия получат билеты на главный — финальный — матч Чемпионата мира.
Образцом для участников стали Тьерри Анри, Лукас Подольски и Кафу — они рассказали о своих значимых элементах Чемпионатов и дали старт масштабному конкурсу.
Подробную информацию о конкурсе и условия участия можно узнать на сайте промокампании.
Hyundai также разместил на своем официальном YouTube-канале анимированный ролик, который стал своеобразной инструкцией для тех, кто решит рассказать о своем наследии.
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