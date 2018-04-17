Олимпиада по хирургии состоялась в Обручевском районе 

В Учебном центре инновационных медицинских технологий Университета имени Пирогова состоялся финал XXVII Московской студенческой олимпиады по хирургии с международным участием имени академика Перельмана.
Олимпиада — это ежегодное событие, в котором команды-представители различных медицинских вузов страны борются за звание лучших. В стенах Университета имени Пирогова проходил конкурс «Эндоскопии». «Впервые финал Всероссийской олимпиады проходит во 2-о м меде, в стенах УЦИМТа. Для нас, для университета и для Учебного центра это большая честь — проводить такое большое мероприятие. Я надеюсь, что ваши умения окажутся на высоте», — отметил директор центра Алексей Иванов, обратившись к участникам олимпиады.