Экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» грозит тюремный срок за вождение автомобиля в нетрезвом виде

Бывшему полузащитнику « Манчестер Юнайтед » и сборной Ирландии Даррону Гибсону грозит тюремное заключение за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

17 марта в Сандерленде Гибсон за рулём автомобиля врезался в припаркованные машины. Одна из повреждённых машин ушла под списание. Количество алкоголя в организме футболиста в три раза превышала норму. В суде Гибсон признался, что был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, сообщает BBC.

Ирландец раньше уже был осужден за вождение в нетрезвом виде. Новый приговор футболисту будет вынесен 25 мая.

«Сандерленд», клуб за который выступал Гибсон, уже расторг контракт с футболистом.

Ранее американский гольфист Тайгер Вудс признал себя виновным в опасном вождении во время судебного заседания в Палм-Бич.