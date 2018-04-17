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Экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» грозит тюремный срок за вождение автомобиля в нетрезвом виде
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Экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» грозит тюремный срок за вождение автомобиля в нетрезвом виде 

RT на русском 44 минуты назад
Бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Даррону Гибсону грозит тюремное заключение за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
17 марта в Сандерленде Гибсон за рулём автомобиля врезался в припаркованные машины. Одна из повреждённых машин ушла под списание. Количество алкоголя в организме футболиста в три раза превышала норму. В суде Гибсон признался, что был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии, сообщает BBC.
Ирландец раньше уже был осужден за вождение в нетрезвом виде. Новый приговор футболисту будет вынесен 25 мая.
«Сандерленд», клуб за который выступал Гибсон, уже расторг контракт с футболистом.
Ранее американский гольфист Тайгер Вудс признал себя виновным в опасном вождении во время судебного заседания в Палм-Бич.
RT на русском: последние новости
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