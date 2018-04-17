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Вячеслав Подберезкин: Летом был вариант со «Спартаком», а сейчас я рад, что играю в «Рубине»
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Вячеслав Подберезкин: Летом был вариант со «Спартаком», а сейчас я рад, что играю в «Рубине» 

Советский спорт 46 минут назад
Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин рассказал о том, что летом мог перейти в «Спартак».
— Да, слышал об этом, — сказал Подберезкин в интервью «Реальному времени». — Интерес был осторожный, и до конкретики, как я понял, не дошло.
— Ну, учитывая ваши слова о потере уверенности в себе и игрового времени, в «Рубине» сейчас все же лучше, чем могло быть в «Спартаке»? — Не очень люблю так говорить. Вообще, я не сильно хотел уходить из «Краснодара», но сменить обстановку было желание, и на эту тему с агентом разговаривали. В тот момент был вариант со «Спартаком», а сейчас я с «Рубином», чему очень рад.
Напомним, Подберезкин перешел в «Краснодар» в сезоне 2015/2016. А в январе этого года 25-летний полузащитник был отдан в аренду «Рубину» с правом выкупа. В четырех матчах за команду на его счету один гол.
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