Вячеслав Подберезкин: Летом был вариант со «Спартаком», а сейчас я рад, что играю в «Рубине»

— Да, слышал об этом, — сказал Подберезкин в интервью «Реальному времени». — Интерес был осторожный, и до конкретики, как я понял, не дошло.

— Ну, учитывая ваши слова о потере уверенности в себе и игрового времени, в «Рубине» сейчас все же лучше, чем могло быть в «Спартаке»? — Не очень люблю так говорить. Вообще, я не сильно хотел уходить из «Краснодара», но сменить обстановку было желание, и на эту тему с агентом разговаривали. В тот момент был вариант со «Спартаком», а сейчас я с «Рубином», чему очень рад.

Напомним, Подберезкин перешел в «Краснодар» в сезоне 2015/2016. А в январе этого года 25-летний полузащитник был отдан в аренду «Рубину» с правом выкупа. В четырех матчах за команду на его счету один гол.