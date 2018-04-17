Александр Мейтин: Завтрашний матч «Локомотива» вызывает меньшее беспокойство за безопасность 

18 апреля состоится три матча в Москве: в рамках перенесенного 23-го тура РФПЛ сыграют «Локомотив» — «Ахмат» и ЦСКА — «Амкар», а также в рамках полуфинала Кубка России встретятся «Спартак» и «Тосно».
«Для безопасности во время этих матчей РФПЛ специально перенес время. «Спартак» сыграет в 18:30, а ЦСКА в 20:30 мск. В то время, как армейские болельщики сядут на трибуны, красно-белые фанаты отправятся домой. Сейчас не те времена, когда происходят драки в электричках. РФПЛ не беспокоится по этому поводу. Еще меньшее беспокойство вызывает матч «Локомотива», так как он проходит в другой стороне города», — сказал Мейтин.