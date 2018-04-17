Ещё
Александр Мейтин: Завтрашний матч «Локомотива» вызывает меньшее беспокойство за безопасность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Мейтин: Завтрашний матч «Локомотива» вызывает меньшее беспокойство за безопасность 

Советский спорт 43 минуты назад
18 апреля состоится три матча в Москве: в рамках перенесенного 23-го тура РФПЛ сыграют «Локомотив» — «Ахмат» и ЦСКА — «Амкар», а также в рамках полуфинала Кубка России встретятся «Спартак» и «Тосно».
«Для безопасности во время этих матчей РФПЛ специально перенес время. «Спартак» сыграет в 18:30, а ЦСКА в 20:30 мск. В то время, как армейские болельщики сядут на трибуны, красно-белые фанаты отправятся домой. Сейчас не те времена, когда происходят драки в электричках. РФПЛ не беспокоится по этому поводу. Еще меньшее беспокойство вызывает матч «Локомотива», так как он проходит в другой стороне города», — сказал Мейтин.
Советский спорт: последние новости
Адвокат Родченкова: Будут и другие расследования «Краснодар» оспорит дисквалификацию Смолова в РФС ФОТО ДНЯ: Касаткина встретилась с президентом "Барселоны"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле2
Массовая драка и 10 удалений: россияне жгут в НХЛ
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке4
«Металлург» объявил о назначении главного тренера
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение