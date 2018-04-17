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Глава РФПЛ рассказал о перспективах расширения лиги
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Глава РФПЛ рассказал о перспективах расширения лиги 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал возможное увеличение числа участников соревнования. Слова функционера приводит ТАСС.
"Пока вопросы, связанные с сокращением или расширением лиги, у нас не поднимаются, считаем, что нынешнее количество оптимальное.
Если появятся экономически стабильные клубы, то мы, конечно, расширимся, для нашей страны это было бы здорово", — сказал Прядкин.
Ранее Прядкин заявил о том, что ведущие клубы страны хотят воссоздать Кубок лиги.
Также российском футболе рассматривают вариант введения штрафов за критику судей.
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