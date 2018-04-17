Глава РФПЛ рассказал о перспективах расширения лиги

Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал возможное увеличение числа участников соревнования. Слова функционера приводит ТАСС

"Пока вопросы, связанные с сокращением или расширением лиги, у нас не поднимаются, считаем, что нынешнее количество оптимальное.

Если появятся экономически стабильные клубы, то мы, конечно, расширимся, для нашей страны это было бы здорово", — сказал Прядкин.

Ранее Прядкин заявил о том, что ведущие клубы страны хотят воссоздать Кубок лиги.

Также российском футболе рассматривают вариант введения штрафов за критику судей.