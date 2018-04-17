Александр Самедов: «Фавориты вылетели из Кубка? Это исключительно их проблемы»

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в преддверии матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» отметил, что команда должна настроиться на игру максимально серьезно. Хавбек красно-белых отметил, что в последнее время соперник демонстрирует хороший футбол.

— Очень важно не допустить недооценки соперника, — цитирует пресс-служба «Спартака» Самедова. — У этого турнира такой формат, который не предполагает возможности ошибиться. Если совершаешь промах, то его нельзя исправить. Ты вылетаешь. Поэтому неважно, кто тебе будет противостоять, нужно относиться к игре как к последнему матчу, понимать, что на кону стоит очень многое. Если выходить на поле с таким настроем, то все должно получиться.

— Путь «Спартака» к полуфиналу был непростым?

— Знаете, если кто-то говорит про сетку: вот, все фавориты вылетели — то это исключительно проблемы этих фаворитов. Значит, те команды, которые остались в турнире, больше этого заслуживают. Все четыре полуфиналиста — это те клубы, которые мечтают попасть в финал. Путь к нему очень сложный. Четыре матча, которые ты должен выиграть: здесь либо победа — либо ждешь следующего года.

— Второй раз за короткий период «Спартаку» предстоит сыграть дома с «Тосно». В полуфинале Кубка будет сложнее или легче, чем в чемпионате?

— «Тосно» сейчас показывает хороший футбол. Команда выглядела достойно и в матче с нами, и вообще в чемпионате, кажется, игроки «Тосно» поймали свой ритм. К тому же не забывайте, что это Кубок России. Полуфинал. Соперник приедет биться, отдаст все силы.

Матч «Спартак» — «Тосно» состоится завтра, 18 апреля. Начало игры — 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.