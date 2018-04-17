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16-летняя екатеринбурженка стала чемпионкой мира по сноукайтингу
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16-летняя екатеринбурженка стала чемпионкой мира по сноукайтингу 

Overtime.life 36 минут назад
Фото: Overtime.life
Чемпионат мира по сноукайтингу в Норвегии завершился золотой и бронзовой медалью для представителей уральской команды. 16-летняя екатеринбурженка Валерия Гаращенко заняла первое место в женском зачете. Ее брат Артем Гаращенко — третье в мужском.
«Мой папа первым открыл кайтинг на Урале. Поэтому с детства я постоянно видела летающие в воздухе кайты. Само собой, захотелось научиться управлять ими. В январе 2013 года папа впервые дал мне кайт в руки, и с декабря 2015 года я занимаюсь сноукайтингом профессионально», — рассказала чемпионка изданию «Наша газета».
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