16-летняя екатеринбурженка стала чемпионкой мира по сноукайтингу

Чемпионат мира по сноукайтингу в Норвегии завершился золотой и бронзовой медалью для представителей уральской команды. 16-летняя екатеринбурженка Валерия Гаращенко заняла первое место в женском зачете. Ее брат Артем Гаращенко — третье в мужском.

«Мой папа первым открыл кайтинг на Урале. Поэтому с детства я постоянно видела летающие в воздухе кайты. Само собой, захотелось научиться управлять ими. В январе 2013 года папа впервые дал мне кайт в руки, и с декабря 2015 года я занимаюсь сноукайтингом профессионально», — рассказала чемпионка изданию «Наша газета».

Уральскую столицу представила семья Гаращенко