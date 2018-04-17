Дмитрий Малышко: «Если в новом сезоне тренеры снова будут кричать, что нужны молодые, то нет смысла тратить время» 

Дмитрий Малышко в разговоре с Иваном Черезовым рассказал о том, будет ли он тренироваться в составе общей команды в новом сезоне: «Я подожду результатов, подведения итогов. Посмотрю, какой будет штаб сформирован. Какое будет руководство у нас. Кого они сами захотят видеть в команде. Потому что если опять будут кричать, что нужны молодые, то я думаю нет смысла тратить свое время. Потому что тобой не будут заниматься профессионально. Поэтому если что, буду отдельной группой тренироваться. Если придет тренерский коллектив, который возьмет по рейтингу сильнейших ребят и будут с ними работать по что бы то ни стало, то с такими я готов работать»