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Малышко: если опять будут кричать, что нужны молодые — нет смысла тратить время
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Малышко: если опять будут кричать, что нужны молодые — нет смысла тратить время 

Чемпионат.com 40 минут назад
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, что его присутствие в сборной России в новом сезоне будет зависеть от тренерского состава.
«Я подожду результатов, подведения итогов. Посмотрю, какой будет штаб сформирован. Какое будет руководство у нас. Кого они сами захотят видеть в команде.
Потому что если опять будут кричать, что нужны молодые, то, я думаю, нет смысла тратить свое время, — тобой не будут заниматься профессионально. Поэтому, если что, буду опять отдельной группой тренироваться.
Если придёт тренерский коллектив, который возьмет по рейтингу сильнейших ребят и будет с ними работать во что бы то ни стало, то с такими я готов работать", — сказал Малышко.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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