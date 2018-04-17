Самбисты района завоевали три медали на Школьной лиге по самбо

На крупных городских соревнованиях воспитанники секции «Добрыня» завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Ученики секции самбо «Добрыня», которая работает на базе школы №1797, стали участниками соревнований «Школьная лига по самбо среди юношей и девушек 10 — 17 лет». Всего же в ходе турнира на ковер вышли несколько сот спортсменов, представлявших практически все спортивные клубы Москвы, а в каждой весовой категории соперничали более 30 самбистов.

В итоге спортсмены из Богородского завоевали на городском турнире три медали. Александр Г. стал серебряным призером в категории до 55 кг, а Паша Н. занял 3-е место в категории до 34 кг. Еще одну бронзу завоевал Гриша Р. в категории до 42 кг.

Кроме того несколько наших спортсменов остановились в шаге от медалей, что также стало очень достойным результатом.

Ребята во второй части мероприятия имели возможность поупражняться в надевании боевой одежды и снаряжения пожарного, разыграли сценки «тушения пожара» по сказке «Кошкин дом», чтобы по-настоящему почувствовать себя в роли пожарного.