Мейтин: проявлений расизма в российском футболе не больше, чем в английском

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Информация о проявлении расизма в российском футболе преувеличена, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) ведет постоянную работу с болельщиками. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил о получении уведомления от Международной федерации футбола (ФИФА) о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун на товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге.

"Скрывать и утаивать расизм ввиду последних событий не имеет смысла, — отметил Мейтин. — У нас есть инспектор по борьбе с расизмом, ведется работа с болельщиками, но еще хотелось бы отметить, что это не тот расизм, который есть в чистом виде. Расизма в российском футболе не больше, чем в английском. Просто, видимо, западным СМИ выгоднее показать нас в негативном ключе, почему-то никто не обращает внимания на благотворительные акции болельщиков, подарки болельщикам из других стран, поездки в детские дома".