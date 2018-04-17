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Мейтин: проявлений расизма в российском футболе не больше, чем в английском
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Мейтин: проявлений расизма в российском футболе не больше, чем в английском 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Информация о проявлении расизма в российском футболе преувеличена, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) ведет постоянную работу с болельщиками. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил о получении уведомления от Международной федерации футбола (ФИФА) о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун на товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3) в Санкт-Петербурге.
"Скрывать и утаивать расизм ввиду последних событий не имеет смысла, — отметил Мейтин. — У нас есть инспектор по борьбе с расизмом, ведется работа с болельщиками, но еще хотелось бы отметить, что это не тот расизм, который есть в чистом виде. Расизма в российском футболе не больше, чем в английском. Просто, видимо, западным СМИ выгоднее показать нас в негативном ключе, почему-то никто не обращает внимания на благотворительные акции болельщиков, подарки болельщикам из других стран, поездки в детские дома".
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