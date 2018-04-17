Локоть: буду участвовать в выборах губернатора Новосибирской области, если меня поддержат старшие товарищи

В своем выступлении перед аудиторией, Локоть, отвечая на призыв Владимира Полещука , отметил, что выдвижение в качестве кандидата на выборы губернатора «не может и не должно быть единоличным решением». В этом случае необходимое условие — поддержка со стороны ветеранов и товарищей по партии.

«У меня много работы в городе, большие обязательства перед ним и абсолютно нет свободного времени. Но если надо будет, если вы так решите, если вы — старшие товарищи — посчитаете необходимым, то я сделаю этот шаг», — высказал мэр свою точку зрения.

Выборы губернатора Новосибирской области намечены на 9 сентября 2018 года. На сегодня ни один из политиков региона не заявил о своем стопроцентном участии в предвыборной гонке.