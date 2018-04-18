Мэр Новосибирска Локоть заявил о готовности идти на выборы губернатора

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. / ТАСС /. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть , являющийся первым секретарем областного комитета КПРФ , заявил о своей готовности принять участие в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года при условии поддержки общественности. Как сообщает в среду пресс-служба регионального обкома КПРФ, такое решение мэр в том числе принял после встречи с представителями ветеранских организаций города.

"Мое вчерашнее выступление и встреча с партийным активом, прежде всего, направлены на то, что, если выдвигает партия, я беру эту ношу на себя, соглашаюсь выполнять эти обязанности. У меня есть опыт и знания, я чувствую силы. Если меня и партия, и общественность, не только города, но и области поддержит, то я пойду на выборы", — цитирует пресс-служба слова мэра Новосибирска.

Ранее мэр Новосибирска заявлял о том, что его участие в губернаторских выборах будет зависеть от решения партии. Возможным соперником Локтя на выборах может стать врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников , который пока о своем желании участвовать выборах официально не объявлял. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал о том, что партия готова поддержать Травникова на выборах в случае его выдвижения.

Анатолий Локоть родился в 1959 году, окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженерная электрофизика», работал в Новосибирском НИИ измерительных приборов. В 1993 году вошел в состав бюро Новосибирского областного комитета КПРФ, был депутатом Новосибирского областного Совета, Новосибирского городского Совета, депутатом Государственной думы пятого и шестого созывов. С 2008 года входит в состав Центрального комитета КПРФ, является первым секретарем Новосибирского областного комитета КПРФ. В 2014 году победил на выборах мэра Новосибирска, набрав 43,7% голосов избирателей.

Выборы губернатора состоятся в Новосибирской области в единый день голосования в сентябре 2018 года.