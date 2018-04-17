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«Барселона» может заменить Иньесту хавбеком «Лацио» Луисом Альберто
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«Барселона» может заменить Иньесту хавбеком «Лацио» Луисом Альберто 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Испанская «Барселона» рассматривает полузащитника римского «Лацио» Луиса Альберто в качестве замены Андресу Иньесте грядущим летом. Каталонцы отправляли скаута на матч «бьянкочелести» с «Ромой», чтобы просмотреть Альберто, сообщает Gazzetta dello Sport.
В сезоне-2012/13 «Барселона» брала Альберто в аренду у «Севильи», но хавбек выступал за вторую команду каталонцев и полноценного трансфера не произошло.
В нынешнем сезоне Альберто забил 10 голов в 45 матчах за «Лацио». Ожидается, что римский клуб попросит за него не менее €30 млн  Иньеста грядущим летом намерен переехать в Китай.
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