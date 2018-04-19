Иньеста покидает «Барселону»: Три кандидата для замены «увядающего» гения

Официального подтверждения информации пока нет, но Андрес Иньеста , владеющий пожизненным контрактом с «Барселоной», прозрачно намекнул в интервью, что любовь болельщиков не изменит его мнения, а сам футболист готов к новому вызову и глобальным переменам. Складывается ощущение, что Иньеста просто устал. Играть столько на высочайшем уровне — морально тяжело. Андрес отдал «Барселоне» всё что мог, вместе с Хави подарил футбольному миру сегодняшнего Лионеля Месси и тысячи шикарных передач. Иньеста всё ещё гений, но демонстрировать лучшие качества становится сложнее. Скорости возрастают, а испанец, никогда не славившийся физикой, не молодеет. Иньеста, подобно Хави, не хочет стать обузой для «Барселоны», пару раз за матч взрываясь феноменальными передачи и дриблингом, а в остальное время, отбывая номер на поле. На фоне активно муссирующих слухов портал "Евро-футбол.ру" рассмотрел кандидатов, способных по мере возможностей заменить Андреса в «Барселоне».

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Фелиппе Коутиньо (своими силами)

"Барселона" не зря так долго гонялась за бразильцем. Отказы «Ливерпуля», споры с Клоппом, каталонцы приобрели игрока зимой, хоть он и не мог помочь в Лиге чемпионов. Эрнесто Вальверде хотел оформить трансфер как можно раньше, потому что Фелиппе должен был пропитаться игрой рядом с Иньестой, посмотреть вживую, прочувствовать на тренировках магию каталонца. Коутиньо рассматривался как главный кандидат на замену Андресу. Конечно, по способности выдать первый пас, предварительно окинув взглядом всех партнёров, Иньесте равных нет. Испанец коллективный игрок до мозга костей, хорош в дриблинге, но использует его только в крайних случаях. С Коутиньо ситуация немного иная. Фелиппе ярче смотрится на поле, но делает это иногда в ущерб командным действиям.

Однако по статистике текущего сезона Коутиньо значительно лучше Иньесты. В схемах Вальверде Андрес и Фелиппе чаще всего играют левого полузащитника, ведь при 4-4-2 центр занят Бускетсом и Ракитичем (Паулиньо), а нападение Суаресом и Месси. Если брать среднюю оценку за матч на левом краю поля, то у Иньесты она 7,04, а у Коутиньо — 8,27! Фелиппе больше ассистирует и забивает. За 827 минут в Ла Лиге бразилец забил 2 гола и отдал 5 голевых передач, в то время как Иньеста за 1579 минут имеет лишь 1+1. Видимо, именно это вынуждает Иньесту покидать «Барселону». С возрастом спад неминуем, гений продолжает сверкать, но вспышки становятся всё реже. Пришло время уступить дорогу молодым и талантливым, научить их, и отойти в сторону.

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Коутиньо итак приехал готовым футболистом топ-уровня. За полгода он пропитался Каталонией, пообтесался на тренировках «Барселоны», и со следующего сезона будет значить для команды гораздо больше. У полузащитника нет слабых сторон, разве что отбора мяча. Превосходные передачи, яркий дриблинг, сумасшедшие удары с любой дистанции. Если Месси позволит, у него будет конкурент на пробитие штрафных ударов. Правда, позиции игроков слегка разнятся. Иньесте комфортнее в центре, чуть в глубине. А Коутиньо любит расположиться под нападающими. Фелиппе гораздо вольготнее чувствует себя на левом краю поля, вообще он более разноплановый игрок. Поэтому прямой заменой Андресу Коутиньо не является, бразильца можно отрядить на фланг нападения, трансформировав схему в 4-3-3, или оставить на левом краю при 4-4-2. Чтобы заменить Иньесту напрямую, предложим «Барселоне» следующих вполне реальных кандидатов.

Датчанин даже внешне похож на великого испанца. Субтильное телосложение, рост ниже среднего, похожие причёски с полностью открытым лбом (у Иньесты природное). Датский атакующий полузащитник «Тоттенхэма» обожает как раз позицию Иньесты. Кристиан играет чуть в глубине, создавая себе пространство для маневра и обостряющих передач. Эриксен не любитель блистать дриблингом, он взрывает игру радиоуправляемыми забросами, навесами, либо дальними ударами. Датчанин практически не подвержен травмам, что является огромным плюсом для «Барселоны». У «Тоттенхэма» остаются Кейн и Алли, что позволяет думать о продаже Эриксена за хорошие деньги.

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Если покупать Кристиана, то сейчас. Датчанин являет собой сплав опыта и молодости. Ему всего 26 лет, а на высочайшем уровне сыграно уже 5 сезонов. Мозговой центр «Тоттенхэма» каждый год даёт повод говорить о себе в восторженных тонах. С — стабильность. Вот и в этом сезоне у него высокая оценка, на какой бы позиции Эриксен не выступал. Универсальный датчанин при наличии Деле Алли часто оказывается на правом фланге. Оттуда Кристиан умудрился отдать 5 ассистов из 9-и в АПЛ, и забить 6 раз из 10-и. Дриблинга всего 0,7 за игру, зато 2,7 ключевые передачи за матч в Англии, и 3 — в Лиге чемпионов. Практически каждая острая атака «Тоттенхэма» получает решающее ускорение от Эриксена.

Вариант гораздо менее очевидный, но при Эрнесто Вальверде более возможный. Центральных полузащитников атакующего склада в «Барселоне» навалом, а вот заменить Иньесту на игрока, прекрасно играющего в отборе и с хорошим первым пасом, для схемы 4-4-2 было бы отлично. Два Бускетса в центре поля — об этом давно мечтает Эрнесто. Есть футболист, по функционалу похожий на Серхио, который давно не прочь перебраться в Каталонию. Марко Верратти откровенно провалил решающие матчи в Лиге чемпионов, чем сбил на себя цену. Теперь приобрести итальянца «Барселоне» вполне по силам. Правда, возникает вопрос, а справится ли с давлением Марко? Против "Реала" итальянец поплыл.

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Кроме дисциплины и борьбы за мяч на втором этаже (рост Верратти всего 165 сантиметров) у итальянского полузащитника нет изъянов. Основные навыки центрального полузащитника при нём. Отбор мяча и последующий первый пас (хоть обостряющий вразрез, хоть на короткую дистанцию) — этим Марко владеет на 100 процентов. Вынесем за скобки проходные матчи Лиги 1, Верратти в Лиге чемпионов в среднем отбирал мяч 3,3 раза за матч, совершая до кучи 2 перехвата. Показатели достойные классного опорного полузащитника, а Марко ещё успевал пускаться в дриблинг (1,9) и отдавать ключевые передачи (1,1). Верратти был практически везде. Такая замена Иньесте, который в силу возраста перестаёт успевать ко многим эпизодам, выглядит крайне привлекательной.