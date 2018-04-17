Куряне раскупили билеты на полуфинал Кубка России по футболу

Куряне активно раскупают билеты на предстоящий матч полуфинала Кубка России по футболу.

В среду, 18 апреля, «Авангард» примет на своем поле ярославский «Шинник» — игра начнется в 18:00. Матч вызвал большой интерес у болельщиков — куряне активно раскупают билеты на полуфинальную игру. По состоянию на 16 апреля, оставалось всего лишь 2,5 тысяч невыкупленных билетов. На самом главном матче в истории команды может собраться полный стадион болельщиков. Сегодня кассы будут работать с 12:00 до 19:00.

Фанатов предупреждают, что в день матча вход на стадион будет осуществляться с 16:00 — открыты будут пять входных групп. Как рассказали в пресс-службе «Авангарда», перед началом матча пройдет самый массовый перфоманс в истории клуба.

«У каждого из вас на сиденье будет находиться плашка. Во время выхода команд на поле поднимем их над головой. Наш стадион окрасится в сине-белые цвета любимой команды», — рассказали в пресс-службе клуба.