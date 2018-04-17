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Европейские лиги против увеличения числа участников ЧМ-2022 до 48 сборных
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Европейские лиги против увеличения числа участников ЧМ-2022 до 48 сборных 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Президент Ассоциации европейских футбольных лиг Ларс-Кристер Ольссон выступил против идеи главы ФИФА Джанни Инфантино увеличить число участников ЧМ-2022 до 48 сборных. Ранее было утверждено увеличение числа сборных с ЧМ-2026, но Инфантино заявил, что это можно было бы сделать еще раньше.
— Мы не готовы вносить какие-либо изменения в календарь в связи с ЧМ-2022, — цитирует The Times Ольссона. — Мы уже и без того проявили гибкость, когда позволили проводить чемпионат мира в Катаре зимой. Все даты уже согласованы. Никто не готов к тому, чтобы срок проведения турнира увеличился.
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