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В Барнауле возле ДК «Сибэнергомаш» продавали сомнительные саженцы
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В Барнауле возле ДК «Сибэнергомаш» продавали сомнительные саженцы 

АиФ — Алтай 29 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Когда сотрудники регионального управления Россельхознадзора попросили предоставить подтверждающие качество документы, мужчина вручил им прошлогодние сертификаты СПК Плодопитомника «Черлакский» (Омская область). Однако в питомнике сообщили, что в этом году они не осуществляли продажу саженцев в Барнауле.
В Россельхознадзоре советуют обращать внимание на документы и на сами саженцы, на которых должен быть прикреплен ярлык с указанием наименования культуры, названия сорта, номера партии, происхождения семян и т.д.
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