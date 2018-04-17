В Барнауле возле ДК «Сибэнергомаш» продавали сомнительные саженцы

Когда сотрудники регионального управления Россельхознадзора попросили предоставить подтверждающие качество документы, мужчина вручил им прошлогодние сертификаты СПК Плодопитомника «Черлакский» (Омская область). Однако в питомнике сообщили, что в этом году они не осуществляли продажу саженцев в Барнауле.

В Россельхознадзоре советуют обращать внимание на документы и на сами саженцы, на которых должен быть прикреплен ярлык с указанием наименования культуры, названия сорта, номера партии, происхождения семян и т.д.