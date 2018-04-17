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Вологодские баскетболисты обыграли соперников из Великого Новгорода
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Вологодские баскетболисты обыграли соперников из Великого Новгорода 

Вологда.рф 25 минут назад
Фото: Вологда.рф
Команда «Чеваката-Бульдоги» обошла соперников из Великого Новгорода. Матч прошел в рамках первенства детско-юношеской баскетбольной лиги.
Игра состоялась на домашней площадке в СКК «Вологда». Областная столица приняла спортсменов из команды «Ильмер». «Бульдоги» с начала игры взяли инициативу в свои руки и уверенно вели в счете первые три тайма. К концу встречи, понимая, что победа обеспечена, вологжане немного расслабились. Однако итоговый счет остался в пользу «Бульдогов»: 77:65.
Самым результативным среди вологжан стал Николай Карелин. Он принес команде 24 очка. Еще 18 баллов добавил Даниил Кушевский. 14 очков и 11 подборов на счету Льва Рахманова.
Напомним, что финал первенства ДЮБЛ проходит в Вологде.
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