Вологодские баскетболисты обыграли соперников из Великого Новгорода

Команда «Чеваката-Бульдоги» обошла соперников из Великого Новгорода. Матч прошел в рамках первенства детско-юношеской баскетбольной лиги.

Игра состоялась на домашней площадке в СКК «Вологда». Областная столица приняла спортсменов из команды «Ильмер». «Бульдоги» с начала игры взяли инициативу в свои руки и уверенно вели в счете первые три тайма. К концу встречи, понимая, что победа обеспечена, вологжане немного расслабились. Однако итоговый счет остался в пользу «Бульдогов»: 77:65.

Самым результативным среди вологжан стал Николай Карелин. Он принес команде 24 очка. Еще 18 баллов добавил Даниил Кушевский. 14 очков и 11 подборов на счету Льва Рахманова.

Напомним, что финал первенства ДЮБЛ проходит в Вологде.