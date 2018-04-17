Маленькие жители Коптева «проложили» путь до Луны

Центральная детская библиотека №46 имени Сурикова района Коптево пригласила своих читателей на «Звездный марафон» в честь Дня космонавтики. Интеллектуальный турнир состоялся на минувшей неделе.

— Это был турнир, где космонавтика и астрономия стали главными темами. Время прошло не только весело, но и полезно. Ребята познакомились с тематической книжной выставкой, вспомнили все слова из «космической азбуки» и даже проложили путь до Луны, — прокомментировали в администрации библиотеки.

Также участники посмотрели познавательные видеоролики, построили «ракету» и восстановили порядок планет Солнечной системы. (ео)