Ещё
Маленькие жители Коптева «проложили» путь до Луны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маленькие жители Коптева «проложили» путь до Луны 

Управа района Коптево города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Центральная детская библиотека №46 имени Сурикова района Коптево пригласила своих читателей на «Звездный марафон» в честь Дня космонавтики. Интеллектуальный турнир состоялся на минувшей неделе.
— Это был турнир, где космонавтика и астрономия стали главными темами. Время прошло не только весело, но и полезно. Ребята познакомились с тематической книжной выставкой, вспомнили все слова из «космической азбуки» и даже проложили путь до Луны, — прокомментировали в администрации библиотеки.
Также участники посмотрели познавательные видеоролики, построили «ракету» и восстановили порядок планет Солнечной системы. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Концерт ко Дню Победы дадут в проезде Черепановых Жители Коптева сразились за победу на турнире по боулингу О «больших маленьких героях» войны рассказали юным жителям Коптева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле2
Массовая драка и 10 удалений: россияне жгут в НХЛ
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке4
«Металлург» объявил о назначении главного тренера
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение