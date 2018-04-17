«Арсенал» может начать сезон 26 июля

«Арсенал» столкнулся с перспективой начать следующий сезон непривычно рано, сообщает The Telegraph

Если «Арсенал» финиширует на седьмом месте в Премьер-лиге и не выиграет Лигу Европы, а «Саутгемптон» не станет обладателем Кубка Англии, то в следующем розыгрыше Лиги Европы «канониры» стартуют со второго квалификационного раунда. Первые матчи этой стадии запланированы на 26 июля — через 11 дней после финала чемпионата мира.

Отмечается, что на Мундиале выступят многие ведущие футболисты «Арсенала», кроме Аарона Ремзи и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ранний старт подрывает и предсезонную подготовку лондонского клуба, ведь в конце июля «Арсенал» планировал принять участие на турнире в Сингапуре вместе с «Атлетико» и «ПСЖ».