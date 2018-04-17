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«Арсенал» может начать сезон 26 июля
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«Арсенал» может начать сезон 26 июля 

Евро-футбол.Ру 23 минуты назад
«Арсенал» столкнулся с перспективой начать следующий сезон непривычно рано, сообщает The Telegraph.
Если «Арсенал» финиширует на седьмом месте в Премьер-лиге и не выиграет Лигу Европы, а «Саутгемптон» не станет обладателем Кубка Англии, то в следующем розыгрыше Лиги Европы «канониры» стартуют со второго квалификационного раунда. Первые матчи этой стадии запланированы на 26 июля — через 11 дней после финала чемпионата мира.
Отмечается, что на Мундиале выступят многие ведущие футболисты «Арсенала», кроме Аарона Ремзи и Пьера-Эмерика Обамеянга.
Ранний старт подрывает и предсезонную подготовку лондонского клуба, ведь в конце июля «Арсенал» планировал принять участие на турнире в Сингапуре вместе с «Атлетико» и «ПСЖ».
На финише текущего сезона «Арсенал» бросил все силы на Лигу Европы. В Премьер-лиге команда Арсена Венгера пока что идёт шестой, но её отрыв от «Бёрнли» измеряется всего лишь двумя очками.
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