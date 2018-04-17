Минстрой сжалился над костромскими котиками и пустил их в подвалы

Минстрой поменял технический регламент ради кошек, узнал KOSTROMA.TODAY. Животным теперь разрешили жить в подвалах на законных основаниях.

Как сообщает Интерфакс, накануне в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства приняли решение об обязательном сохранении продухов в фундаментах многоквартирных домов. Это специальные отверстия для циркуляции воздуха.

«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — сообщил заместитель министра Андрей ЧИБИС.

Зоозащитники давно призывали запретить закрывать кошкам доступ в подвал — это приводит к массовой гибели животных и размножению грызунов.

После принятия новых поправок в технический регламент кошки смогут жить в подвалах или греться там зимой.