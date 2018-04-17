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Минстрой сжалился над костромскими котиками и пустил их в подвалы
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Минстрой сжалился над костромскими котиками и пустил их в подвалы 

Kostroma.Today 22 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Минстрой поменял технический регламент ради кошек, узнал KOSTROMA.TODAY. Животным теперь разрешили жить в подвалах на законных основаниях.
Как сообщает Интерфакс, накануне в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства приняли решение об обязательном сохранении продухов в фундаментах многоквартирных домов. Это специальные отверстия для циркуляции воздуха.
«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — сообщил заместитель министра Андрей ЧИБИС.
Зоозащитники давно призывали запретить закрывать кошкам доступ в подвал — это приводит к массовой гибели животных и размножению грызунов.
После принятия новых поправок в технический регламент кошки смогут жить в подвалах или греться там зимой.
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