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Ванек и Кротов не сыграют с «Локомотивом» и, скорее всего, пропустят остаток сезона
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Ванек и Кротов не сыграют с «Локомотивом» и, скорее всего, пропустят остаток сезона 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
Полузащитник Ондржей Ванек и нападающий Вячеслав Кротов не помогут «Уфе» в матче 27-го тура премьер-лиги с «Локомотивом». Оба футболиста, не играющих с прошлого года, так и не восстановились от травм. По словам генерального директора башкирского клуба Шамиля Газизова, оба футболиста, скорее всего, на поле в этом сезоне уже не появятся.
— К матчу с «Локомотивом» не готовятся только Ванек и Кротов, в остальном все нормально — есть мелкие ушибы, но это не критично, — сказал Газизов. — Думаю, что и Ванек, и Кротов не сыграют уже в этом чемпионате, хотя последний понемного начинает работать в общей группе. (Андрей СИЗЯКИН)
В текущем сезоне Ванек в составе «Уфы» забил 3 гола в 11 матчах, а Кротов забил столько же, но в 12 играх.
Напомним, матч «Локомотив» — «Уфа» состоится в Москве 22 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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