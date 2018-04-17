Ванек и Кротов не сыграют с «Локомотивом» и, скорее всего, пропустят остаток сезона

Полузащитник Ондржей Ванек и нападающий Вячеслав Кротов не помогут «Уфе» в матче 27-го тура премьер-лиги с «Локомотивом». Оба футболиста, не играющих с прошлого года, так и не восстановились от травм. По словам генерального директора башкирского клуба Шамиля Газизова, оба футболиста, скорее всего, на поле в этом сезоне уже не появятся.

— К матчу с «Локомотивом» не готовятся только Ванек и Кротов, в остальном все нормально — есть мелкие ушибы, но это не критично, — сказал Газизов. — Думаю, что и Ванек, и Кротов не сыграют уже в этом чемпионате, хотя последний понемного начинает работать в общей группе. ( Андрей СИЗЯКИН

В текущем сезоне Ванек в составе «Уфы» забил 3 гола в 11 матчах, а Кротов забил столько же, но в 12 играх.

Напомним, матч «Локомотив» — «Уфа» состоится в Москве 22 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.