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Ловчев советует «Зениту» взять тренером Романцева или Газзаева
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Ловчев советует «Зениту» взять тренером Романцева или Газзаева 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев советует "Зениту" присмотреться к мэтрам российского футбола.
— Много разговоров о Семаке. Он ведь работал помощником и у Спаллетти, и у Виллаш-Боаша, и у Луческу, а до этого три года играл в «Зените». То есть почти свой — питерский, — приводит слова Ловчева "Советский Спорт". — И в «Уфе» все у него складывается удачно — команда на седьмом месте. Но «Зенит» — это другой уровень. Здесь тренер должен иметь такие харизму и авторитет, чтобы все побаивались. Не только игроки, но и работники клуба, и даже начальство. Семак не из таких.
Есть и другой момент. Тренера можно поменять, но тех же аргентинцев не распродадут. Их можно продать сейчас только за полцены — в Питере рейтинг этих легионеров не поднялся. Нужен опять-таки иностранец, который что-то слепит из данного материала. Ему сподручнее.
Но, вполне вероятно, «Зенит» готов и впредь наступать на одни и те же грабли. У богатых свои причуды. Скажете, в России нет свободного тренера нужной квалификации и авторитета? Есть! Газзаев и Романцев. Оба в боевой форме. Правда, футбол Романцева не совсем подходит «Зениту» — не тот стиль. А вот футбол Газзаева — вполне. Перед нами пример Сёмина. Сколько было разговоров, что его время ушло, но он вернулся в «Локомотив», и результат налицо.
Напомним, что Роберто Манчини в конце сезона вероятно сменит «Зенит» на сборную Италии.
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