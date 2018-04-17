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Ловчев: «Зенит» мог бы возглавить Газзаев»
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Ловчев: «Зенит» мог бы возглавить Газзаев» 

SPORT24.ru 20 минут назад
Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что заслуженный тренер России Валерий Газзаев является хорошей кандидатурой на пост главного тренера питерского ”Зенита”, в случае ухода с этого поста итальянца Роберто Манчини.
— Много разговоров о Семаке. Он ведь работал помощником и у Спаллетти, и у Виллаш-Боаша, и у Луческу, а до этого три года играл в «Зените». То есть почти свой — питерский. И в «Уфе» все у него складывается удачно — команда на седьмом месте. Но «Зенит» — это другой уровень. Здесь тренер должен иметь такие харизму и авторитет, чтобы все побаивались. Не только игроки, но и работники клуба и даже начальство. Семак не из таких.
Есть и другой момент. Тренера можно поменять, но тех же аргентинцев не распродадут. Их можно продать сейчас только за полцены — в Питере рейтинг этих легионеров не поднялся. Нужен опять-таки иностранец, который что-то слепит из данного материала. Ему сподручнее.
Но, вполне вероятно, «Зенит» готов и впредь наступать на одни и те же грабли. У богатых свои причуды. Скажете, в России нет свободного тренера нужной квалификации и авторитета? Есть! Газзаев и Романцев. Оба в боевой форме. Правда, футбол Романцева не совсем подходит «Зениту» — не тот стиль. А вот футбол Газзаева — вполне. Перед нами пример Семина. Сколько было разговоров, что его время ушло, но он вернулся в «Локомотив», и результат налицо, — цитирует Ловчева.
В настоящий момент 63-летний Газзаев является депутатом Государственной думы РФ. Последний раз он был главным тренером команды в сезоне-2012/2013, когда возглавлял «Аланию» из Владикавказа.
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