«Ювентус» поборется за Марсьяля

«Ювентус» поспорит с «Баварией» за нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля , сообщает Gazzetta dello Sport. Туринцы рассматривают француза в качестве замены Марио Манджукичу , который, скорее всего, покинет клуб этим летом. Отметим, что контракт Марсьяля с манкунианцами истекает лишь в конце следующего сезона, однако сам француз ранее заявлял, что хочет сменить команду. По данным transfermarket.de стоимость 22-летнего футболиста составляет 65 миллионов евро.

Напомним, что Марсьяль перешел в «МЮ» в 2015 году из «Монако» за 80 миллионов евро. За три года нападающий сыграл 132 матча, в которых отличился 36 раз.