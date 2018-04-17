Ещё
«Ювентус» поборется за Марсьяля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» поборется за Марсьяля 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
«Ювентус» поспорит с «Баварией» за нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает Gazzetta dello Sport. Туринцы рассматривают француза в качестве замены Марио Манджукичу, который, скорее всего, покинет клуб этим летом. Отметим, что контракт Марсьяля с манкунианцами истекает лишь в конце следующего сезона, однако сам француз ранее заявлял, что хочет сменить команду. По данным transfermarket.de стоимость 22-летнего футболиста составляет 65 миллионов евро.
Напомним, что Марсьяль перешел в «МЮ» в 2015 году из «Монако» за 80 миллионов евро. За три года нападающий сыграл 132 матча, в которых отличился 36 раз.
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Самедов: "Застал легендарную романцевскую "максималку" Александр Самедов: "18 апреля – особая дата. В 2004-м забил единственный хет-трик" Адвокат Родченкова анонсировал новые расследования о допинге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле2
Массовая драка и 10 удалений: россияне жгут в НХЛ
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке4
«Металлург» объявил о назначении главного тренера
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение