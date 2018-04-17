Директор по безопасности РФПЛ сравнил уровень расизма в России и Англии

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил о том, что информация о проявлении расизма в российском футболе преувеличена. Слова Мейтина приводит ТАСС

"Скрывать и утаивать расизм ввиду последних событий не имеет смысла. У нас есть инспектор по борьбе с расизмом, ведется работа с болельщиками, но еще хотелось бы отметить, что это не тот расизм, который есть в чистом виде. Расизма в российском футболе не больше, чем в английском.

Просто, видимо, западным СМИ выгоднее показать нас в негативном ключе, почему-то никто не обращает внимания на благотворительные акции болельщиков, подарки болельщикам из других стран, поездки в детские дома", — сказал Мейтин.

Ранее было определено время начала финала Кубка России по футболу.