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В РФПЛ заявили, что расизма в российском футболе не больше, чем в английском
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В РФПЛ заявили, что расизма в российском футболе не больше, чем в английском 

RT на русском 16 минут назад
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин считает, что представление о существовании расизма в России преувеличена.
«Расизма в российском футболе не больше, чем в английском. Просто, видимо, западным СМИ выгоднее показать нас в негативном ключе, почему-то никто не обращает внимания на благотворительные акции болельщиков, подарки болельщикам из других стран, поездки в детские дома», — цитирует Мейтина ТАСС.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между сборными России и Франции, который прошёл 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».
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