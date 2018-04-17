В РФПЛ заявили, что расизма в российском футболе не больше, чем в английском

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин считает, что представление о существовании расизма в России преувеличена. «Расизма в российском футболе не больше, чем в английском. Просто, видимо, западным СМИ выгоднее показать нас в негативном ключе, почему-то никто не обращает внимания на благотворительные акции болельщиков, подарки болельщикам из других стран, поездки в детские дома», — цитирует Мейтина ТАСС Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между сборными России и Франции, который прошёл 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».