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Защитника «Челси» Алонсо могут отстранить на 3 матча за подкат в игре с «Саутгемптоном»
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Защитника «Челси» Алонсо могут отстранить на 3 матча за подкат в игре с «Саутгемптоном» 

SPORT24.ru 16 минут назад
Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит расследование относительно защитника «Челси» Маркоса Алонсо. Поводом стал грубый подкат испанца под Шейна Лонга в матче с «Саутгемптоном» в минувший уик-энд.
”Челси” выиграл матч со счемто 3:2. Подкат Алонсо произошел при счете 1:0 в пользу «Саутгемптона». Рефери Майк Дин после матча заявил, что не видел эпизода целиком. Если Алонсо признают виновным в жестоком проступке, он может быть дисквалифицирован на три матча, сообщает Daily Star.
В нынешнем сезоне Алонсо провел 43 матча за «Челси» и забил 7 голов.
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