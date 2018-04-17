Защитника «Челси» Алонсо могут отстранить на 3 матча за подкат в игре с «Саутгемптоном»

Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит расследование относительно защитника «Челси» Маркоса Алонсо . Поводом стал грубый подкат испанца под Шейна Лонга в матче с «Саутгемптоном» в минувший уик-энд. ”Челси” выиграл матч со счемто 3:2. Подкат Алонсо произошел при счете 1:0 в пользу «Саутгемптона». Рефери Майк Дин после матча заявил, что не видел эпизода целиком. Если Алонсо признают виновным в жестоком проступке, он может быть дисквалифицирован на три матча, сообщает Daily Star В нынешнем сезоне Алонсо провел 43 матча за «Челси» и забил 7 голов.