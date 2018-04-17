Экспертный совет признал удовлетворительным выступление российских хоккеисток на ОИ-2018

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Экспертный совет Министерства спорта РФ поставил удовлетворительную оценку выступлению российских хоккеисток на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнхчане. Об этом ТАСС сообщила руководитель отдела женского хоккея Федерации хоккея России (ФХР) Ольга Вотоловская.

Российские хоккеистки, выступавшие на Олимпиаде в статусе команды Олимпийских атлетов России, впервые в истории отечественного женского хоккея дошли до полуфинала олимпийского турнира и заняли четвертое место. Перед Олимпийскими играми восемь российских хоккеисток были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи.

"Экспертный совет поставил удовлетворительную оценку выступлению нашей команде. Стоит учесть, что по предварительной программе мы обязались занять место на Олимпиаде не ниже четвертого. Потом я обратила внимание специалистов и сотрудников Минспорта, что наша команда попала на Олимпиаду в сложных условиях. Мы до последнего не знали, допустят нас или нет, восемь человек пожизненно дисквалифицировали, мы занимались и апелляцией, и реабилитацией", — сказала Вотоловская.

"Трое человек, на которых мы рассчитывали, на Олимпиаду не попали. Наши девочки совершили подвиг, после всех этих мытарств впервые в истории попав в полуфинал. И ни за одну игру не стыдно — девчонки боролись каждый матч", — добавила она.

По ходу турнира россиянки дважды уступили команде Канады и один раз проиграли сборной США, все три матча завершились с одинаковым счетом 0:5. «Те, кто в курсе, знают, что мы недавно им проигрывали по восемь, девять и 13 шайб. И они должны понимать, что это явный прогресс. В одном из матчей с канадками мы вели целый период», — подчеркнула Вотоловская.