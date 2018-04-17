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На стадионе «Крыльев Советов» прошёл окружной этап городошной спартакиады
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На стадионе «Крыльев Советов» прошёл окружной этап городошной спартакиады 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Юные жители Соколиной горы приняли участие в Московской межокружной спартакиаде по городошному спорту «Московский двор — спортивный двор».
Спортивное соревнование состоялось на территории стадиона «Крылья Советов» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» в нашем районе. Участие в мероприятии приняли дети и подростки в возрасте до восемнадцати лет, проживающие в районах Восточного административного округа. Представители Соколиной горы по итогам состязания отвоевали у соперников почетное третье место. Второе место заслужили спортсмены из Северного Измайлова, первое — из Вешняков.
В составе смешанных команд вошли представители школ, секций досуговых центров и спортивных клубов, а кроме того, любители спортивных игр и физкультуры.
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий.
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