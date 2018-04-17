На стадионе «Крыльев Советов» прошёл окружной этап городошной спартакиады

Юные жители Соколиной горы приняли участие в Московской межокружной спартакиаде по городошному спорту «Московский двор — спортивный двор».

Спортивное соревнование состоялось на территории стадиона «Крылья Советов» АО « НПЦ газотурбостроения «Салют» в нашем районе. Участие в мероприятии приняли дети и подростки в возрасте до восемнадцати лет, проживающие в районах Восточного административного округа. Представители Соколиной горы по итогам состязания отвоевали у соперников почетное третье место. Второе место заслужили спортсмены из Северного Измайлова, первое — из Вешняков.

В составе смешанных команд вошли представители школ, секций досуговых центров и спортивных клубов, а кроме того, любители спортивных игр и физкультуры.