Эксперты рассказали, как избавиться от комплекса неполноценности

В различных компаниях можно встретить человека, ведущего себя отстранено. Он не только не стремится присоединиться к остальным, но и со всех сил старается остаться незамеченным. Эксперты считают, что такая манера поведения может быть вызвана комплексом неполноценности, мешающим наслаждаться общением и приятным времяпрепровождением в кругу веселящихся людей.

Как выяснил МедикФорум, человек с такими психологическими проблемами при сравнении себя с другими ощущает свою ущербность, считая, что его окружают люди немного красивее, талантливее и умнее его. Комплекс неполноценности вырабатывается с раннего возраста. Причин тому может быть много: проблемная кожа лица с высыпаниями, неправильная форма носа, большие оттопыренные уши, близорукость. Часто окружающие, видя изъян во внешности знакомого, начинают над ним издеваться, подшучивать. Подобные насмешки, особенно в детстве, тяжело ранят неокрепшую психику ребенка, оказывают влияние на формирование его дальнейшего поведения, развивают в нем комплекс неполноценности.

Специалисты советуют родителям заранее позаботиться об устранении проблем с внешностью у своих детей. Изъяны могут испортить восприятие ребенка сверстниками, независимо от его талантов и достижений. На сегодняшний день широко распространена пластика ушей, позволяющая подкорректировать их форму и устранить лопоухость.

У женщин комплекс неполноценности может возникнуть из-за лишнего веса, недостаточно большой груди, низкого или слишком высокого роста, больших плеч и ряда других, как им кажется, недостатков. Сейчас многие несовершенства устраняются пластической хирургией, но, чтобы не прибегать к кардинальным методам, следует, прежде всего, полюбить себя и не сравнивать с другими, ведь каждый человек индивидуален. Всегда нужно настраиваться на позитив, больше общаться, ухаживать за внешностью и одеваться со вкусом. Поможет справиться с комплексом неполноценности литература по психологии, любимое хобби, самореализация и здоровая конкуренция.