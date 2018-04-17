Из-за футбола автозаводам в России грозит дефицит комплектующих

Во время летнего чемпионата мира по футболу в России могут ужесточить правила безопасности в портах, где пройдут матчи. А это, в свою очередь, может привести к нехватке комплектующих как для некоторых автозаводов, так и для рынка запчастей.