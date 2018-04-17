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Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену Облаку
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Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену Облаку 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену голкиперу своей команды Яну Облаку, к которому проявляют интерес сразу несколько европейских топ-клубов.
Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания со словенцем «матрасники» предпримут попытки подписать вратаря каталонской «Барселоны» Яспера Силлессена. На «Ванда Метрополитано» надеются, что 28-летний страж ворот «сине-гранатовых» будет не против променять место на скамейке запасных на «Камп Ноу» на стабильную игровую практику.
В нынешнем сезоне Силлессен пропустил всего 2 мяча в 9 матчах за «Барселону».
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