Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену Облаку

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне определился с приоритетным кандидатом на замену голкиперу своей команды Яну Облаку, к которому проявляют интерес сразу несколько европейских топ-клубов.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания со словенцем «матрасники» предпримут попытки подписать вратаря каталонской «Барселоны» Яспера Силлессена . На «Ванда Метрополитано» надеются, что 28-летний страж ворот «сине-гранатовых» будет не против променять место на скамейке запасных на «Камп Ноу» на стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Силлессен пропустил всего 2 мяча в 9 матчах за «Барселону».