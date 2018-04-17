Директор «Фрайбурга» не ожидал, что судья поставит пенальти после объявления перерыва

Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Фрайбург» Йохен Зайер не рассчитывал, что судья назначит пенальти в ворота его команды в матче Бундеслиги с «Майнцом», когда коллективы уже отправились в раздевалку.

«Сначала казалось, что пенальти не назначат, потому что мы с командой уже ушли в раздевалку. В этот момент арбитр воспользовался видеоповтором, хотя был дан свисток на перерыв. Полагаю, всё было сделано по правилам, всё-таки это был не свисток об окончании матча. Получилась курьёзная ситуация», — цитирует Майера Kicker.

Тренер «Майнца» Сандро Шварц заявил, что решение арбитра было верным.

Ранее система видеопомощи арбитрам (VAR) определила пенальти в матче Бундеслиги между «Майнцем» и «Фрайбургом», когда футболисты обеих команд уже отправились в раздевалки.