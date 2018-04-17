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XI Всероссийская открытая геологическая олимпиада состоялась в Обручевском районе
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XI Всероссийская открытая геологическая олимпиада состоялась в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В Российском государственном геологоразведочном университете завершилась XI Всероссийская открытая геологическая олимпиада «Земля и Человек».
Олимпиада традиционно организуется Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра), Российским геологическим обществом при содействии Горно-геологического общества и проводится в стенах Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе силами студентов, преподавателей и выпускников.
Впервые Всероссийская открытая олимпиада по геологии «Земля и Человек» состоялась в 1999 году. Тогда она имела статус «геолого-экологической» и была приурочена к 300-летию приказа рудокопных дел Российской империи.
На мероприятие, объединяющее будущих геологов и геологоразведчиков, съехалось более трехсот участников со своими тренерами-преподавателями. Это 28 команд из Челябинска, Ростовской области, Перми, Архангельска, Уфы, Тулы, Омска, Березняков, Миасса, Картал, Краснодарского края, Снежинска, Нижнего Тагила, Мурманской области, Губахи, Казани, Волгограда, Новосибирска, Самары, Рыбинска, Орска, Московской области, Санкт-Петербурга и Москвы.
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