Бойцы Росгвардии сыграли в страйкбол в Михайловске

Соревнования по тактическому многоборью в честь 25-летия СОБР провели в Ставропольском крае, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Росгвардии СКФО.

Сотрудники ОМОН, пресса и местные страйкболисты собрались на одном из полигонов в Михайловске. Соревнования проходили в три этапа: «Трудная мишень», «Встречный бой» и «Штурм здания».

Победила команда «Казачки», набравшая больше всех баллов в каждом из этапов состязания. Второе место заняли ставропольские страйкболисты «Бастион», на третьем стрелки из команды «Варяг». Всех их наградили кубками и ценными призами, прочие участники получили почётные грамоты.