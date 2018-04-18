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Бойцы Росгвардии сыграли в страйкбол в Михайловске
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Бойцы Росгвардии сыграли в страйкбол в Михайловске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Соревнования по тактическому многоборью в честь 25-летия СОБР провели в Ставропольском крае, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Росгвардии СКФО.
Сотрудники ОМОН, пресса и местные страйкболисты собрались на одном из полигонов в Михайловске. Соревнования проходили в три этапа: «Трудная мишень», «Встречный бой» и «Штурм здания».
Победила команда «Казачки», набравшая больше всех баллов в каждом из этапов состязания. Второе место заняли ставропольские страйкболисты «Бастион», на третьем стрелки из команды «Варяг». Всех их наградили кубками и ценными призами, прочие участники получили почётные грамоты.
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