Надаль планирует открыть теннисный центр в Мексике

Лидер рейтинга ATP Рафаэль Надаль намерен открыть теннисный центр в Мексике, информирует palladiumhotelgroup.com.

Филиал академии испанского теннисиста, который появится на севере Мексики, будет оборудован восемью грунтовыми кортами с искусственным освещением. Кроме того, на территории комплекса будут функционировать тренажёрный зал, магазин экипировки, сервис натяжки ракеток и кафе-бар со спортивными трансляциями.

Теннисный центр Надаля в Мексике появится в ноябре 2018 года. Ранее стало известно, что 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» также планирует открыть академию в США.