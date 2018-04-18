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Надаль планирует открыть теннисный центр в Мексике
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Надаль планирует открыть теннисный центр в Мексике 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Лидер рейтинга ATP Рафаэль Надаль намерен открыть теннисный центр в Мексике, информирует palladiumhotelgroup.com.
Филиал академии испанского теннисиста, который появится на севере Мексики, будет оборудован восемью грунтовыми кортами с искусственным освещением. Кроме того, на территории комплекса будут функционировать тренажёрный зал, магазин экипировки, сервис натяжки ракеток и кафе-бар со спортивными трансляциями.
Теннисный центр Надаля в Мексике появится в ноябре 2018 года. Ранее стало известно, что 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» также планирует открыть академию в США.
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