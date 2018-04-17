Юные танцоры из Бибирева заработали высшие баллы на соревнованиях «Кубок Джайва»

Воспитанники объединения дополнительного образования школы № 1413 в минувшие выходные достойно выступили на соревнованиях по спортивно-бальным танцам «Кубок Джайва». Об этом сообщили в администрации учебного учреждения.

-Юные спортсмены достойно представили нашу школу и танцевальный клуб «Ten Dance». Все получили высшие баллы в аттестации по четырем направлениям: медленный вальс, самба, ча-ча-ча и джайв. Также ребята впервые попробовали свои силы в парных танцах, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что дебют прошел успешно, одной из пар удалось пройти в финал соревнований и занять четвертое место. (вт)