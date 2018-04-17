Скончался болельщик «Спартака», которого поддерживали футболисты команды

Утром во вторник, 17 апреля, после продолжительной болезни скончался болельщик "Спартака" Евгений «Нагат» Богданов, сообщается на сайте объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».

— Сегодня утром не стало Жени Нагата. Человека, который был и навсегда останется одним из нас, который делал историю нашей трибуны вместе с нами. Кто не знал его лично, должен знать о том, что Женя участвовал в подготовке перформансов на трибуне и был просто хорошим человеком. Мы потеряли нашего друга, а трибуна потеряла часть себя. Мы благодарны всем, кто поддерживал Женю: друзьям, игрокам, клубу, обычным людям. Спасибо вам всем! — говорится на сайте «Фратрии».

Ранее сообщалось, что у болельщика была диагностирована опухоль головного мозга. Евгения активно поддерживали футболисты «Спартака». В частности, на матч чемпионата России с «Рубином» (1:2, 17 марта) вратарь московской команды Александр Селихов надел под свитер футболку с надписью «Женя Нагат, мы с тобой!». Возвращаясь в Москву, игроки красно-белых сфотографировались с этой футболкой в самолете.

Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) 17 Апр 2018 в 12:09 PDT