Ещё
Бышовец: «На решение по Манчини будет влиять итоговый результат»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бышовец: «На решение по Манчини будет влиять итоговый результат» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался насчет возможного ухода Роберто Манчини с поста главного тренера "Зенита".
— Как на финишном отрезке чемпионата скажутся на команде слухи о возвращении главного тренера Роберто Манчини в Италию по окончании сезона?
— Думаю, что на окончательное решение будет влиять итоговый результат в турнирной таблице, хотя оснований для оптимизма мало. Тут есть и объективные причины — травмы игроков, а главное, что качество футбола даже в последнем матче с соперником, явно уступающем в классе, тоже играет свою роль. Это тоже настораживает.
Ранее чемпион мира 1982 года Марко Тарделли заявил, что Роберто Манчини продолжит карьеру в сборной Италии.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Оланаре сможет сыграть за "Амкар" против ЦСКА Малком хочет перейти в "ПСЖ" Маркос Алонсо может получить дисквалификацию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение