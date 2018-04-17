Бышовец: «На решение по Манчини будет влиять итоговый результат» 

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался насчет возможного ухода Роберто Манчини с поста главного тренера "Зенита".
— Как на финишном отрезке чемпионата скажутся на команде слухи о возвращении главного тренера Роберто Манчини в Италию по окончании сезона?
— Думаю, что на окончательное решение будет влиять итоговый результат в турнирной таблице, хотя оснований для оптимизма мало. Тут есть и объективные причины — травмы игроков, а главное, что качество футбола даже в последнем матче с соперником, явно уступающем в классе, тоже играет свою роль. Это тоже настораживает.
Ранее чемпион мира 1982 года Марко Тарделли заявил, что Роберто Манчини продолжит карьеру в сборной Италии.