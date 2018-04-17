Бышовец: «На решение по Манчини будет влиять итоговый результат»

— Как на финишном отрезке чемпионата скажутся на команде слухи о возвращении главного тренера Роберто Манчини в Италию по окончании сезона?

— Думаю, что на окончательное решение будет влиять итоговый результат в турнирной таблице, хотя оснований для оптимизма мало. Тут есть и объективные причины — травмы игроков, а главное, что качество футбола даже в последнем матче с соперником, явно уступающем в классе, тоже играет свою роль. Это тоже настораживает.