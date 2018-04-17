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Кюйт: «В Европе полно типичных бомбардиров, а у Фирмино собственный стиль»
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Кюйт: «В Европе полно типичных бомбардиров, а у Фирмино собственный стиль» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок «Ливерпуля» Дирк Кюйт поделился мнением о форварде «красных» Роберто Фирмино.
"У Фирмино есть собственный стиль. Мне это нравится в игроках. В Европе много типичных бомбардиров, но у Фирмино своя специализация, он забивает отличные голы, но в то же время отдает много передач.
Он совершенно не эгоистичен, и хочет командной победы, а не собственных голов. И он очень много работает. В каждом матче, что я видел, он выложился полностью”, — цитирует Кюйта пресс-служба «Ливерпуля».
В нынешнем сезоне Фирмино забил 25 голов в 45 матчах.
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