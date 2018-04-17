Рулить молодежью доверено спортсменке

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Глава администрации Владимира Андрей Шохин назначил на должность начальника управления по делам молодежи Мастера спорта России по художественной гимнастике 27-летнюю Ольгу Молеву.

Напомню, что до сегодняшнего дня этот пост более года с приставкой и.о. занимал Александр Малик. Что касается его судьбы, то теперь он — ее заместитель

Фото Михаил Мойсеянчик