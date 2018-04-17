Дмитрий Васильев: В спорте не должно быть демократии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сравнил нынешнюю сборную России с той, в которой выступал сам.

— В советский период требования были совершенно другие, — сказал Васильев в интервью официальному сайту «Матч ТВ». — Такой вольности, которую сейчас допустили руководители СБР, мы не могли себе даже представить. Членам сборной дают возможность высказываться на любые темы и любым языком, на их поведение не накладывают никаких ограничений. На мой взгляд, это недопустимо и является одной из основных причин неудачных выступлений последних лет.

— Всем надо строем ходить? — Я приверженец теории, что в спорте не должно быть демократии. Говорю это и как человек, прошедший жесткую школу советского спорта, и как спортивный руководитель с большим опытом. Для себя понял совершенно точно: в России с учетом нашего менталитета необходим жесткий авторитаризм со стороны тренера. Спортсмен, да, может высказать мнение. Но только высказать, а не указывать наставнику, что делать.

Напомним, в составе сборной СССР Васильев выиграл эстафеты на Олимпийских играх в 1984 году в Сараево и в 1988 году в Калгари.