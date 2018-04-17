Ещё
Дмитрий Васильев: В спорте не должно быть демократии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Васильев: В спорте не должно быть демократии 

Советский спорт 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сравнил нынешнюю сборную России с той, в которой выступал сам.
— В советский период требования были совершенно другие, — сказал Васильев в интервью официальному сайту «Матч ТВ». — Такой вольности, которую сейчас допустили руководители СБР, мы не могли себе даже представить. Членам сборной дают возможность высказываться на любые темы и любым языком, на их поведение не накладывают никаких ограничений. На мой взгляд, это недопустимо и является одной из основных причин неудачных выступлений последних лет.
— Всем надо строем ходить? — Я приверженец теории, что в спорте не должно быть демократии. Говорю это и как человек, прошедший жесткую школу советского спорта, и как спортивный руководитель с большим опытом. Для себя понял совершенно точно: в России с учетом нашего менталитета необходим жесткий авторитаризм со стороны тренера. Спортсмен, да, может высказать мнение. Но только высказать, а не указывать наставнику, что делать.
Напомним, в составе сборной СССР Васильев выиграл эстафеты на Олимпийских играх в 1984 году в Сараево и в 1988 году в Калгари.
Советский спорт: последние новости
IBU: Исполком ускорит процесс разбирательства по антидопинговым делам Александр Мейтин: К сожалению, РФПЛ будет использовать только пять стадионов ЧМ-2018 ФХР: Гатиятулин и Кудашов присоединились к олимпийской сборной России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение